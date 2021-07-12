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17 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

17 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı
17 yaşındaki genç silahlı saldırıda yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki genç hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 08.45'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki B.U. sağ diz üstünden yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.U. tedavi altına alındı. B.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı E.Ç.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay
 

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