17 yaşındaki kız rastgele açılan ateş sonucu yaralandı

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi ara sokaklarına motosikletiyle gelen O.S., pompalı tüfekle hedef gözetmeksizin defalarca ateş açıp olay yerinden kaçtı. Bu sırada sokakta bulunan S.K. (17) tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. Omzundan yaralanan S.K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan S.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayı gerçekleştiren şüpheli O.S.'yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

Süleyman Cenk İdaye