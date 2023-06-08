17 yaşındaki kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Fatma Kaplan, 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da evden çıktı. Kaplan, o günden sonra bir daha evine dönmedi. Canından endişe eden ailesi, kızları için polise kayıp başvurusunda bulundu. Kaplan'ın en son Buruk Mezarlığı'nda belediye otobüsünde görüldüğü ve telefonuna ulaşılamadığı öğrenildi.

Fatih Keçe



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