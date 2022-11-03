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17 yaşındaki kızın telefonunu çaldı

17 yaşındaki kızın telefonunu çaldı
17 yaşındaki kızın telefonunu çaldı

Arnavutköy’de arkadaşı ile yürüyüş yapan 17 yaşındaki kız, telefonunu çalan kapkaççının peşinden koşarken düşerek kolunu kırdı. Kızlara korku dolu anlar yaşatan kapkaççı yakalanarak tutuklandı.

17 yaşındaki kızın telefonunu çaldı - Tıkla İzle

Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 30 Ekim günü akşam saatlerinde arkadaşı ile yürüyüşe çıkan E.Y. (127) cadde üzerinde yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan Erdal B. (18), genç kızın telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan kız, kapkaççının peşinden koştuğu esnada düşerek kolunu kırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. Yapılan şikayet üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıyı tespit eden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Erdal B'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. 30 Eylül'de de yine bir kadının telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan ve aynı suçtan kaydı olduğu tespit edilen kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan Toprak

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