17 yaşındaki kızın telefonunu çaldı

Arnavutköy Merkez Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde 30 Ekim günü akşam saatlerinde arkadaşı ile yürüyüşe çıkan E.Y. (127) cadde üzerinde yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan Erdal B. (18), genç kızın telefonunu çalarak kaçmaya başladı. Korku dolu anlar yaşayan kız, kapkaççının peşinden koştuğu esnada düşerek kolunu kırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın kolunda kırıklar olduğu tespit edildi. Yapılan şikayet üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıyı tespit eden Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Erdal B'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. 30 Eylül'de de yine bir kadının telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan ve aynı suçtan kaydı olduğu tespit edilen kapkaççı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan Toprak

İLGİLİ HABER Kuaför dükkanını silip sonra soyan titiz hırsız yakalandı

İLGİLİ HABER Arnavutköy’de gündüz vakti restoranda çanta hırsızlığı kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.