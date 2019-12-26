İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası

17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası
17 yaşındaki lise öğrencisinin ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis cezası

İzmir’de kullandığı hafif ticari aracıyla 17 yaşındaki Bürge Yolbilir’e çarparak ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan’a “çocuğu kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde 17 yaşındaki Bürge Yolbilir'in ölümüne neden olan sürücü Bekir Karaaslan'ın yargılandığı davada karar verildi. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasına tutuklu sanık Bekir Karaaslan, Bürge Yolbilir'in babası Eyüp Yolbilir, kazada yaralanan M.G.'nin ailesi, genç kızın yakınları, arkadaşları ile taraf avukatları katıldı. Yargılamanın tamamlandığını ve karar verileceğini söyleyen mahkeme başkanı tutuklu sanık Bekir Karaaslan'ın son sözünü sordu. Karşıdan karşıya geçen kimseyi görmediğini söyleyen Karaaslan, “Hiçbir aileye bu acıyı yaşatmak istemezdim. Aileden özür dilerim” dedi.

Mahkeme heyeti, Karaaslana'a, çocuğa karşı işlenmiş “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Olası kast indirimiyle ceza, müebbete çevrilirken, sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle sonuç ceza 25 yıl hapis cezası oldu. Karaaslan'a, Bürge Yolbilir'in kuzeni M.G.'nin yaralanması sebebiyle de 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

“Caydırıcılık açısından çok önemli”

Yolbilir ailesinin avukatı Mehmet Bostancı, mahkemenin verdiği kararın caydırıcılık açısından önemli olduğunu söyleyerek, “Türkiye'de bu tarz davalarda çıkan tüm kararlar, bilinçli taksir üzerinden çıktı. Böyle olunca şüpheliler, 5-6 yıl ceza alıp kurtuluyordu. Eğer karar istinaf ve Yargıtay'dan da aynı şekilde geçebilirse caydırıcılık açısından Türkiye'de bir ilk olacak. Bu kararın ardından kimse, alkol ve sürat sebebiyle birinin ölümüne sebebiyet verip ‘yanlışlıkla yaptım' diyemeyecek” şeklinde konuştu.

Olay

Bürge Yolbilir (17), 27 Nisan 2019'da Emrez Mahallesi Akçay Caddesi'ndeki yaya geçidinden geçtiği sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, 15 yaşındaki kuzeni M.G. de hafif şekilde yaralandı. Kaza yerinden kaçan sürücü Bekir Karaaslan, düşen plakadan yola çıkılarak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, olaydan 1 saat 42 dakika sonra yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,83 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tutuklanan sürücü hakkında, “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan iddianame hazırlandı.

Ali Gözeten
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.