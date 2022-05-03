İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

17 yaşındaki Muhammet'ten 1 gündür haber alınamıyor

17 yaşındaki Muhammet'ten 1 gündür haber alınamıyor
17 yaşındaki Muhammet'ten 1 gündür haber alınamıyor

Adana’da bayramın birinci günü sevgilisiyle buluşmaya giden 17 yaşındaki genç bir daha evine dönmedi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Muhammet Polat Ramazan Bayramının birinci günü “sevgilimle buluşacağım” diyerek evden çıktı. Ancak o gün evine bir daha dönmedi. Bunun üzerine ailesi Polat'ın telefonunu aradı ancak ulaşamadı. Aile Polat'a ulaşamayınca başına bir iş geleceğinden şüphelenerek polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aradan geçen bir güne rağmen Polat bulunamadı. Ailesi Polat'ın hayatından endişe ediyor.

Fatih Keçe
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.