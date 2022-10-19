17 yaşındaki saldırgan bıçakla dehşet saçtı

Olay, Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre M.K. (17), daha önce tartışma yaşadığı okul arkadaşı Yusuf E.'yi (17) sırtından bıçakladı. Olayın ardından kaçan M.K., Cevizlidere Caddesi üzerinde bulunan Aziz Sancar Parkı'na geldi. Burada da dehşet saçmaya devam eden M.K., parkta oturan Mustafa A. (17) ve Tuan K.'ye (17) ‘Ne bakıyorsunuz' diyerek bıçakla saldırdı. Sırtından yaralanan Tuan K. ile bacağından yaralanan Mustafa A., parkın karşısında bulunan kırtasiyeye giderek yardım istedi. Çevredeki esnaflar yaralı gençlere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan yaralı 3 gencin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sosyal medyada tehditler saçtı

Saldırgan M.E.'nin sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiler ise dikkat çekti. Bıçakla yaralanan bir kişinin fotoğrafını paylaşan saldırgan, fotoğrafın üzerine ise tehditkar bir tavırla “Delikanlılar caddedeyiz. Hak eden hakkını aldı. Daha yeni başladık” notunu bıraktı.

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