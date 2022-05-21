17 yaşındaki Selvinaz, kick boksta dünya şampiyonu oldu

Denizlili 17 yaşındaki kick boksçu Selvinaz Cura, azmi ve başarılı sporcu kimliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. Cura, 3 yaşından bu yana büyük bir zevkle çeşitli spor dallarında sporlar yaptı. Antrenör İsmail Kol, öğrencisi Selvinaz Cura'daki kick boks yeteneğini fark edip, çalıştırmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye kick boks şampiyonasında Denizlili sporcu Selvinaz Cura, genç bayanlar kategorisinde 4 maçta 4 galibiyet alarak adını finale yazdırdı. Final maçında küçük bir şanssızlık yaşayan başarılı sporcu Cura, Türkiye 2.si oldu. Hayalini kurduğu İstanbul'da düzenlenen 7'nci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası gençler kategorisinde kendi kilosunda tüm rakiplerini yenerek dünya şampiyonu olan Cura, altın madalyanın sahibi oldu.

Kendi alanında birinci olan Cura, Denizli'ye geldiğinde Antrenör İsmail Kol ve arkadaşları tarafından büyük bir coşku ile karşılandı. Selvinaz Cura'nın sıradaki hedefi milli formayı giyerek ülkesini temsil etmek olduğunu söyledi.

Semih Can Yılmaz

