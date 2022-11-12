17 yaşındaki sporcu kırık burnuyla dünya şampiyonu oldu

Baba oğul kick boks yapan 43 yaşındaki Yunus Karaman ve 17 yaşındaki oğlu Okan Buğra Karaman madalyaya doymuyor. İtalya'da düzenlenen dünya şampiyonasında kırık burnuyla altın madalya kazanmayı başaran Okan Buğra Karaman, “Antrenman sırasında yanlışlıkla arkadaşımın dizi burnuma geldi ve kırıldı. Dünya şampiyonasına 20-25 gün kalmıştı, bana 6 ay müddet verdiler ve bu süreçte antrenman yapamayacağımı söylediler. Hakemlerden gizleyerek maça çıktım, şampiyon oldum. Şu an iyiyim ve çok mutluyum" dedi.

İstanbul Güngören'de yaşayan 43 yaşındaki Yunus Karaman, uzun süre kick boks ile ilgilendi. Bir süre sonra çeşitli nedenlerde sporu bırakmak zorunda kalan Karaman'ın dünya şampiyonluğu hayali yarım kaldı. Yıllar içinde oğlunu spora yönlendiren Karaman, oğluyla birlikte spora da yeniden başladı. Lise son sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki oğlu Okan Buğra Karaman ile antrenmanlarını sürdüren baba, şampiyonalara katıldı. Birbirlerini hem çalıştıran hem destekleyen ikilinin başarıları da ardı ardına geldi. Okan Buğra, Türkiye şampiyonlukları elde ederken, baba oğul aynı turnuvada yan yana ringlerde mücadele verdi. Okan Buğra, Antalya'da düzenlenen Avrupa Kupası'nda 2'ncilik, bu yıl Özbekistan'da yapılan uluslararası turnuvada ise birincilik elde etti. Birlikte katıldıkları 2021 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda baba 3'üncülük, oğlu 2'ncilik kazanırken, bu yıl gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda baba Yunus Karaman 3'üncü olmayı başardı.

“Hakemlerden gizleyerek maça çıktım ve şampiyon oldum"

10 yaşında spora başladığını ve dünya şampiyonluğu sürecinde yaşadığı sakatlığı anlatan Okan Buğra Karaman, “Babamın vesilesiyle başladım. Beden eğitim öğretmenliği okumak istiyorum. 2022 yılında ocak ayında Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum. Final fobim vardı, onu yendim ve birinci oldum. Sonra ardı ardına şampiyonluk geldi. Kocaeli'nde de şampiyon olduktan sonra dünya şampiyonasına gittim. Yarı finaldeki rakibim Ukraynalıydı ve geçen senenin Avrupa şampiyonuydu, zor bir maç olacağını düşünüyordum. Türk bayrağını kendi kategorimde en yukarıya yükselttim. Antrenman sırasında yanlışlıkla arkadaşımın dizi burnuma geldi ve kırıldı buradan hemen hastaneye gittik. Çok zor bir süreçti benim için hem psikolojik hem antrenmanların yoğun geçmesi açısından. İlk maçımda burnuma darbe gelecek diye gerçekten çok korkuyordum. Fakat kendimi burnuma odaklarsam maçı alamayacağımı düşündüğüm için daha çok hırs ve azimle maçları aldım. Maça 20-25 gün kalmıştı ve burnum kırıldı bana 6 ay müddet verdiler ve bu süreçte antrenman yapamayacağımı söylediler. Ama 20 gün sonra maçım olduğu ve 1 yıl boyunca emek verdiğim, gerçekten girmeyi çok istediğim bir şampiyona olduğu için bunu göz ardı ederek, hakemlerden gizleyerek maça çıktım ve şampiyon oldum. Burnumun kırık olmasıyla beraber yine turnuvaya katılmam benim için zor oldu, dünya şampiyonu oldum. Her zaman evde gördüğüm bir adamı maç atmosferinde gördüğü zaman insan kendini biraz daha rahat ve kendi evinde gibi hissediyor. Çünkü 7 yıl yaptığım spor boyunca insan babasını görünce rahatlıyor. Babamın bende en çok şikayet ettiği şey dövüşürken ayaklarımın çok açık olması, bu konuda beni çok uyarıyor. Evde çok antrenmanlarımız olmuyor ancak konuşmaya başladığımız zaman daha çok kick boks ve spor mevzuları evde çok açılıyor" dedi.

Hasibe Karadağ - Emre Baba



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