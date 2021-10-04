İhlas Haber Ajansı

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17 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı evde yakalandı

17 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı evde yakalandı
17 yıl hapis cezası bulunan firari saklandığı evde yakalandı

Eskişehir’de, 8 ayrı suçtan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Yağma' suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen O.Ç.'nin saklandığı yer JASAT Dedektif Timlerince tespit edildi. Düzenlenen operasyon ile şüpheli, Tepebaşı'na bağlı Gündüzler mahallesinde saklandığı evde yakalandı.
‘Nitelikli Yağma' gibi 8 ayrı suçtan sabıkası bulunan O.Ç., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Ali Furkan Çetiner

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