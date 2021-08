17 yıllık anıları yangınla birlikte küle döndü

Muğla genelinde çıkan orman yangınları ilçede felaketi yaşattı. Yemyeşil doğası ile görenleri kendine hayran bırakan ormanlık alanların birçoğu siyaha büründü.

Yangın ormanların yanı sıra evlere ve otomobillere de zarar verdi. Bodrum'un Mazı Mahallesi Ilgın Plajı bölgesinde alevler Ömer Saygın ve eşinin 17 yıldır yaşadığı evlerini dakikalar içerisinde sararak küle çevirdi.

Evden geriye sadece metal eşyaların iskeletleri ve kül yığınları kaldı. İlgili kurumlar da ilçedeki yaraları sarmak için çalışma başlattı.

“Alevleri fark edince köpeklerimizi de alarak uzaklaştık”

Yangın sırasında evde olduklarını ve her iki taraftan alevleri fark edince besledikleri köpeklerini de alarak evden otomobilleri ile uzaklaştıklarını ifade eden Ömer Saygın, “17 yıldır eşimle bu evde oturuyorduk. Yangınla birlikte evimizin tamamı ve onca yıllık anılarımız yok oldu. Yangın sırasında evdeydik. Her iki taraftan dumanların çıktığını ve sonrasında da alevlerin yükseldiğini fark ettik. Evimizde beslediğimiz köpeklerimizi de yanımıza alarak hemen bölgeden uzaklaştık. Canımızı zor kurtardık diyebiliriz. Aşağıda da bir misafirimizin otomobili de maalesef alevlere teslim oldu. Allah böyle bir felaketi kimseye yaşatmasın, çok kötüydü. Anılarımızın evimizin yandığını yok olduğunu gözlerimizle gördük. Deniz aynı deniz ama yeşilimiz gitti, evimiz gitti. Ne yapalım başa gelen çekilir, yavaş yavaş her şeyimizi yeniden toparlayacağız” dedi.

Öte yandan Bodrum Belediyesi'nin kendilerine jeneratör desteği verdiğini kaydeden Saygın başta belediye yetkilileri olmak üzere yardımcı olan tüm kurumlara teşekkür etti.

Murat Uçkaç - Eren Ayhan



