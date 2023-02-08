17 yüklü araç depremzedeler için yola çıktı

Yenice Kaymakamlığı- Yenice Belediyesi koordinesinde depremzedeler için yardım malzemeleri toplandı. İlk etapta toplanan 10 tır yakacak odun, 7 kamyon insani yardım malzemelerinin gönderilmesi için tören düzenlendi. Kaymakam Büşra Güneş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen törenin ardından yapılan dualarla malzeme yüklü araçlar deprem bölgelerine ulaşmak üzere yola çıktı.

Rıdvan Bostancı





iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.