172 milyon TL sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapılacak

Bakan Derya Yanık, aile bütünlüğünün korunması, çocukların eğitimden ve sosyal imkanlardan geri kalmaması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED hizmeti sunulduğunu belirtti.

Bakan Yanık bakanlık olarak çocukların korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok hizmet sunduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak çocuklarımızın korunması ve desteklenmesi amacıyla birçok hizmet sunuyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için aile bütünlüğünün önemini her zaman vurguluyoruz. Bu doğrultuda, çocuklarımızın ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmalarını önleyecek desteklerde bulunuyoruz. SED hizmetimiz de bunlardan biri. SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının eğitim ve diğer masraflarını karşılıyor. SED, her ay ailelerin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Çocuklarımız için bu ay 172 milyon TL sosyal ve ekonomik destek ödemesi yapacağız.”

Bakan Yanık, SED ile desteklenen çocukların sosyal ve kültürel imkanlardan yararlanmalarına yönelik faaliyetler de düzenlediklerini belirterek, “Böylece ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocuklarının da akranları gibi ekonomik ve sosyal imkanlardan geri kalmamalarını sağlıyoruz” dedi.

Bakan Yanık, bu ay ödenecek 172 milyon TL ile 1 Ocak 2021'den bu yana ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için yaklaşık 1.8 milyar TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının SED hizmetinden halen 138 bin çocuğun yararlandığını aktaran Derya Yanık, “Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetimizden 18 yılda toplam 651 bin çocuğumuz yararlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Ömer Faruk Karataş