173 metrelik dev vinç gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Singapur'dan Bursa'nın Gemlik ilçesine konteyner yükleme vinci taşıyan gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Hollanda bayraklı 173 metre boyunda ve 23 bin 134 groston ağırlığındaki ‘Bigroll Beaufort' isimli vinç gemisi, sabah 09.00'de sıralarında Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaparak, 11.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu' yazısı önünden ilerleyen gemiye ‘Kurtarma-7' römorkörü refakat etti. Taşıdığı vinçler nedeniyle yüksekliği 87 metreye ulaşan geminin geçişinin güvenliği nedeniyle Çanakkale Boğazı Kuzey'den Güney'e tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

‘Bigroll Beaufort' isimli konteyner yükleme vinci taşıyan geminin Çanakkale Boğazı'nı geçişinin ardından boğaz trafiğinin normale döneceği bildirildi.

Utku Yaşar Cüce