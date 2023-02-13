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177 saat sonra enkazdan çıkartılınca herkesin umudunu tazeledi

177 saat sonra enkazdan çıkartılınca herkesin umudunu tazeledi
177 saat sonra enkazdan çıkartılınca herkesin umudunu tazeledi

Hatay'da enkaz altında kalan 32 yaşındaki İbrahim, tam 177 saat sonra sağ olarak enkazdan çıkarılması herkesi umutlandırdı.

177 saat sonra enkazdan çıkartılınca herkesin umudunu tazeledi - Tıkla İzle

Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı apartmanda yaşayan İbrahim, yaklaşık 9 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Zonguldak'tan gelen madenciler, Mila Enerji ve diğer arama kurtarma ekipleri tarafından depremden 177 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan apartmanda adeta zamanla yarıştı. 32 yaşındaki İbrahim, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Ahmet Berke Erdal

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