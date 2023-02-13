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178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay, çilekli süt ve poğaça istedi

178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay, çilekli süt ve poğaça istedi
178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay, çilekli süt ve poğaça istedi

Adıyaman'da Bozbey apartman enkazından 178 sonra çıkartılan 6 yaşındaki Hivay, " Meyve suyu mu çilekli süt mü' sorusuna çilekli süt, bir de pağaça cevabını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o anları sosyal medyasından " 178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" sözleriyle paylaştı.

178 saat sonra enkazdan çıkan 6 yaşındaki Hivay, çilekli süt ve poğaça istedi - Tıkla İzle

Asrın felaketinde umutların tükenmele başladığı anlarda 178 saat sonra enkaz altından kurtarılan 6 yaşındake Hivay'ın erkazdan çıktıktan sonra sağlıkg örevlileri ile yaşadığı diyalog buruk sevinç yaşattı. Sağlık personelinin kaçıncı sınıfa gitiğini sorduğu Hivay'a çilekli süt mü meyve suyu mu içersin diye sordu. Hivay "Çilekli süt ve poğaça " cevabını verince personel "Ben sana çilekli süt ve poğaça bulacağım.söz" dedi. Halen enkaz altındaki ablası Miray için kurtarma çalışmalarının devam ettiği Hivay'ın bu diyalogları Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" sözleriyle paylaşıldı.

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