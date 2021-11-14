İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu
18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde iddiaya göre, 18 ayrı suçtan aranması bulunan ve kaçmaya çalıştığı esnada jandarma ekipleri tarafından vurulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

18 ayrı suçtan aranıyordu, kaçmaya çalışınca jandarma ekiplerince vuruldu - Tıkla İzle

Olay, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aranması bulunan 40 yaşındaki Levent Yalın, jandarma ekiplerinden kaçmak istedi. Yalın, kaçtığı esnada jandarma ekiplerince silahla vurularak yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekibince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Yalın, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayı duyarak hastaneye akın eden Yalın'ın yakınları sinir krizi geçirerek, güvenlik görevlilerine zor anlar yaşattı. Hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, hayatını kaybeden Yalın'ın uyuşturucu başta olmak üzere 18 suçtan aranma kararı bulunduğu öğrenildi.

Ali Yıldırım

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.