18 ayrı suçtan aranıyordu, yakalanarak tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, ‘Kasten Öldürme', ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İthal Etme', ‘Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması', ‘Resmi Belgede Sahtekarlık' gibi 18 ayrı suçtan aranması bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, Karasu'da bir iş yerine geleceği duyumunu alan JASAT dedektifleri Karasu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ile birlikte operasyon düzenledi. M.A., üzerinde başkası adına sahte sürücü belgesi ve seri numarası kazınmış 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile yakalandı. M.A. hakkında ‘Resmi Belgede Sahtecilik ve 6136 Sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tahkikat başlatıldı.

39 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarmadaki işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.