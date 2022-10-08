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18. Berlin Işık Festivali Başladı

18. Berlin Işık Festivali Başladı
18. Berlin Işık Festivali Başladı

18. Berlin Işık Festivali, enerji tasarruf tedbirleriyle başladı.

18. Berlin Işık Festivali Başladı - Tıkla İzle

Almanya'nın Başkenti Berlin'de 18 yıldır sonbahar aylarında gerçekleştirilen ve artık Berlin'in sembol etkinlikleri arasına giren Işık Festivali (Festival of Lights) bu yıl enerji tasarrufu tartışmaları altında başladı. Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi nedeniyle, Almanya'da kış aylarında enerji darboğazı yaşanacağını neredeyse dillendirmeyen bir siyasetçi kalmadı. Ülkede pek çok kamu kuruluşu ve özel sektör, yaz aylarından itibaren enerji tasarrufuna başladı. Cumhurbaşkanlığı sarayında bile sembolik olarak gerekmeyen ışıklandırmalar kaldırıldı.

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