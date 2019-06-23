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18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi

18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi
18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi

- 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda sabah sandıkların açılmasından itibaren yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Okulda 53 sandıkta kayıtlı 18 bin 450 seçmen yerel yöneticiler için tercih yapacak.

18 bin 450 seçmenin oy kullanacağı okuldaki yoğunluk havadan görüntülendi - Tıkla İzle

18 bin 450 kayıtlı seçmen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Avcılar'daki Leyla Bayram İlkokulu'nda oy kullanacak. Vatandaşların sandıklar açılmasından itibaren oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde arabasıyla gelen vatandaşların trafik yoğunluğu oluşmasına neden olduğu da dikkat çekti.

Oy kullanmak için gelen vatandaşlar okulun bahçesinde de yoğunluk oluşturdu. Leyla Bayram İlkokulu 'Türkiye'nin en fazla seçmen ve sandığa sahip oy kullanma merkezi' olma özelliğini taşıyor. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde toplam 45 bin 402 seçmen Leyla Bayram İlkokulu, MEV Nihat Çandarlı Ortaokulu ve Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde oylarını kullanacak.  

Ahmet Faruk Sarıkoç - Erdalcan İçelli

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