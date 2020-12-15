18 gündür kayıp olan adamla ilgili 5 gözaltı

Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım Cuma günü bir anda ortadan kayboldu. Özbay'ın 3 çocuğu jandarmaya giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD ve köylülerden oluşan ekipler her yerde Mustafa Özbay'ı aramaya başladı. 18 gündür devam eden arama çalışmalarında Özbay'a ait herhangi bir ize rastlanılmadı.

Battaniye ve ayakkabısının teki yok

Mustafa Özbay'ın kaybolduktan sonra ikametinde yapılan incelemede cep telefonunun evde olduğu ancak sürekli olarak kullandığı battaniyesi ile ayakkabısının tekinin olmadığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, Mustafa Özbay'ın öldürülüp, battaniye ile başka bir yere taşınma ihtimali üzerine özellikle ormanlık alanlarda arama çalışmalarını sürdürdü.

Ağabey ve 2 yeğeninin de olduğu 5 kişi gözaltında

Öte yandan Isparta Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmayı derinleştirmesiyle birlikte bugün sabah saatlerinde aralarında Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö. ve yeğenleri S.Ö. ile H.Ö'nün de olduğu 5 kişi gözaltına alındı. Ayrıca jandarma ekipleri, gözaltına alınanların evlerinde ve araçlarında detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

“Deliller ve kamera kayıtlarıyla ilgili gözaltılar olduğunu düşünüyorum”

Gözaltına alınma olayıyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Özbay'ın oğlu Hüseyin Özbay, olay günü kuzeni S.Ö.'nün aracıyla gece saatlerinde kameralara takıldığını söyledi. Özbay, “Jandarmanın buradan yola çıkarak ellerindeki delillerle soruşturmayı yürüttükleri ve gözaltına alınmaların olduğuna inanıyorum. Arama kurtarma ekipleri, JASAT ve AFAD ekipleri ile köylülerimiz sürekli aradı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Babamın arazide de olabileceği ihtimaline karşı kadavra köpekleriyle arama çalışmaları bugüne kadar böyle devam etti. Bir iz bulunamadığı için artık başka delillerle ve kamera kayıtlarıyla ilgili bir gözaltı oldu diye düşünüyorum. Amcam ve 2 çocuğunun yer aldığı toplam 5 kişi gözaltına alındı. Babam kendileriyle aralarında bir problem yaşamış olabilir ama cinayet işlenecek kadar açıkça bir şüphem yoktu. Köyümüzde daha önce böyle bir olay olmadı. Ama kamera görüntülerine takıldıkları için muhtemelen böyle oldu” dedi.

“Muhtemelen arbede yaşanmış”

Olay günü babasının evinde bulunan meyve kasalarının devrildiğini ifade eden Hüseyin Özbay, “Üstte bulunan kasanın düşmesi çok mantıksız. Merdivenden inen kişinin önce diğer kasayı devirmesi lazım. Muhtemelen burada bir arbede yaşanmış. Arkada bir kazan dairesi var. Babamın oraya gidip geldiği yol burası. Babam sürekli bu yoldan gidip, gelirdi” diye konuştu.

Ali Serkan Aygün - Levent Doğan

