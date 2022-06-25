18 milyon 220 bin makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında ise şüpheli araçları durdurdu. Polisin yaptığı aramalarda gümrük kaçağı 18 milyon 220 bin adet makaron, 4 bin 600 adet doldurulmuş sigara, 1 otomatik sigara doldurma makinesi, 30 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya



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