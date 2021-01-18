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18 Ocak 2021 koronavirüs tablosu açıklandı!

18 Ocak 2021 koronavirüs tablosu açıklandı!
18 Ocak 2021 koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 164 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 862 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 164 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 161'e yükseldi. Toplamda 27 milyon 523 bin 423 test yapıldı.

Bugün yapılan 151 bin 342 testten 5 bin 862 yeni vaka sayısı, 749 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 2 milyon 392 bin 963 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 905 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 270 bin 769'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 183 olduğu açıklandı.

Musa Erdoğan

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