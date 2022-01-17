18 Ocak 2022 Salı günü Okullar tatil mi?

Trabzon'da 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi

Trabzon'da il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilçede eğitime bir gün daha ara verildi.

Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "18 Ocak 2022 Salı günü Akçaabat, Düzköy, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına; Ortahisar, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Dernekpazarı, Köprübaşı, Sürmene, Vakfıkebir ve Yomra ilçelerimizde ise sadece taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Bolu'da okullara kar tatili

Bolu'da yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde resmi ve özel okullar 1 gün süreyle tatil ilan edildi.

Bolu'da, gece saatlerinde başlaması ve yarın gün boyu etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 18 Ocak 2022 Salı günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Özvatan'da okullara 'kar' ve 'buzlanma' engeli

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Özvatan ilçesinde de kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Özvatan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Özvatan ilçemizde aşırı buzlanma ve elverişsiz hava şartlarından dolayı taşımalı eğitime tabi öğrenciler için 17/01/2022 Pazartesi günü yüz yüze eğitime bir gün süre ile ara verilmiş olup, eğitim faaliyetlerinin taşımalı öğrenciler için uzaktan eğitimle yapılmasına karar verilmiştir."

Rize'de eğitim ve öğretime verilen ara bazı ilçelerde 1 gün daha uzatıldı

Bugün genelinde kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime ara verilen Rize'nin yarın 7 ilçesinde eğitim öğretime verilen ara devam edecek. Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime ara verilmişti. Kar yağışı bazı ilçelerde etkisini azaltırken Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçesinde sürünce Rize Valiliği tarafından bu ilçelerde eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Rize Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Fındıklı, Ardeşen, Çamlıhemşin, Hemşin, Çayeli, Güneysu, İkizdere ilçelerimiz için eğitim-öğretime verilen aranın 1 gün (18.01.2022) süreyle uzatılmasına ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılmasına, merkeze bağlı taşımalı eğitim ve merkeze bağlı köy okullarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle (18.01.2022) ara verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.