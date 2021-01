18 senedir ellerinin ojesiyle araba tamir ediyor

Denizli'de 25 yaşında olan Burcu Aşkın, 7 yaşında çırak olarak İzmir'de oto tamircisinin yanında işe başladı. İlk başta ön yargılı insanlara karşılaşan Aşkın, sonrasında işinde ilerleyerek devam ettirdi. 18 yıl boyunca oto tamirciliği yaparak 25 yaşına gelen genç usta, işini başarılı bir şekilde yaparak birçok müşteri kazandı. 2019 yılında Denizli'ye gelerek burada çalışmaya başlayan genç usta, Çoğu müşterisi ilk geldiğinde ‘Bu işi bayan yapabilir mi? Gücü yeter mi?' gibi sözleriyle karşılaştı. Sonrasında müşteriler Burcu Aşkın'ın başarısını görerek düşüncelerini yıktı. Çalıştığı esnada makine bölümünü kazanan Aşkın, okulunda da başarılı bir şekilde ilerleyerek 2. sınıfa geçti. Çalıştığı serviste ise usta arkadaşları ilk başta şaşkına döndüklerini belirtirken, Aşkın'ın başarılı çalışmaları sonrası her işi yaptığını gördü. Her bayanın istediği zaman bütün işleri yapabileceğini ve ilerleyen zamanlarda kendine dükkan açıp bayan ustalar yetiştirmek istediğini belirten Aşkın, “Araç tamir ustasıyım ve 18 yıldır araç ustalığı yapıyorum. Tabi ki müşteriler de gördüklerinde yadırgıyorlar. Ben hiçbir zaman araç ustalığını erkek işi olarak görmüyorum. Çünkü mesleğin cinsiyeti olmaz ustası olur diye bakıyorum. Bayanlarında bu meslekte çalışmasını istiyorum. Yetiştirsinler kendilerini ve ayaklarının üstünde dursunlar. Erkek egemendir yargısını yıkalım. Sanayide başladım bu işe ve çıraklıktan geldim. O zaman yadırganıyordu ‘bayan yapabilir mi? Gücü yeter mi?' diye ama tabi ki de bu düşünceyi yıktım ben. Her bayan yapabilir ve istedikten sonra yapılmayacak hiçbir şey yoktur. İş bakımından baktığımız zaman alt takım, şanzıman, motor gibi ne gerekiyorsa araçta hangi arıza varsa yapıyorum” dedi.

“Yaptığı işe baktığımızda bizden hiçbir farkını olmadığını gördük”

İş arkadaşı olarak yanında çalışan ve genç bayan ustaya sayesinde ön yargılarını kırdıklarını belirten Feyyaz Şimşek, “Burcu ustamız bize geldiğinde ister istemez bayan olduğundan dolayı yadırgama oldu. Fakat yaptığı işe baktığımızda bizden hiçbir farkını olmadığını gördük. İnsanlarda önyargıya kırma olayı oldu. Biz nasıl sök tak yapıyorsak Burcu ustamız bizden hiçbir farkı olmadan bütün işleri yapmakta” şeklinde konuştu.

“Aracımı getirdiğimde Burcu Hanım ile karşılaştık ve öncelikle çok şaşırdım”

Servise geldiğinde Burcu Hanımla tanışan ve yaptığı işten memnun kalarak devamlı ona aracını getirdiğini ifaden eden Can Kopçasız, “Aracımı sürekli servise getiriyorum. Getirdiğimde Burcu Hanım ile karşılaştık ve öncelikle çok şaşırdım burada bir bayan çalışan olmasından. Şaşırmamın aksine çokta sevindim hoşuma gitti, böyle bir servisin vizyon sahibi olması. Serviste aracımı izleme vaktim oldu. Gayet başarılı ve diğer erkek arkadaşlarının yapabildiği şekilde tüm aracın işlemlerini yapabilen arkadaşımız. Güzel bir şey ve bayanlarında böyle bir şey yapabileceğini kanıtlamış oldu” diye konuştu.

Eren Elyesa Polat - Köksal Kılınç