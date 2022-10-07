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18 terörist etkisiz hale getirildi

18 terörist etkisiz hale getirildi
18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgelesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" ifadeleri kullanıldı'' denildi.

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