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18 yaşındaki genç kız denizde boğuldu

18 yaşındaki genç kız denizde boğuldu
18 yaşındaki genç kız denizde boğuldu

İzmir'in Karaburun ilçesinde 18 yaşında genç bir kız, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Sultan Elitaş (18), yakınları ile birlikte denize girmek için Urla ilçesinden Karaburun'a gitti. Denize giren genç kız, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Elitaş, hemen yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Elitaş'ın sağlık durumunun iyi olmadığını gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra Elitaş, ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırıldı. 18 yaşındaki genç kız, Urla Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenk Özen

 

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