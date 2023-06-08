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18 yaşındaki genç kız hastalığa yenik düştü

18 yaşındaki genç kız hastalığa yenik düştü
18 yaşındaki genç kız hastalığa yenik düştü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Çorak köyünde 18 yaşındaki lösemi hastası olan Ecesu Özsayan, yaşam mücadelesini kaybetti.

Saltukova beldesi Çorak köyünde yaşayan 18 yaşındaki Ecesu Özsayan, sağlık tarama sırasında Lösemi hastası olduğu tespit edildi. Bir hafta önce aniden fenalaşması üzerine hastaneye kaldırılan Ecesu'yun beyin kanaması teşhisi sonrası tedavisi için Kocaeli'ne gitti. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen genç kızın yapılan tetkikler sonrası lösemi hastası olduğu öğrenildi. Genç yaşında yaşam mücadelesini kaybeden Özsayan'ın cenazesi, Çorak köyünde evinin önünde okunan Kur'an-ı Kerim sonrası merkez camine getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ecesu'nun cenazesi asri mezarlığa defnedildi.

Gülcan Çolak

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