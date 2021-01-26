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18 yaşından küçük sevgilisini darp ederek kayda aldı

18 yaşından küçük sevgilisini darp ederek kayda aldı
18 yaşından küçük sevgilisini darp ederek kayda aldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 18 yaşından küçük bir şahıs, aynı yaştaki sevgisini darp ederek kamera ile kayda aldı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında şahıs gözaltına alındı.

18 yaşından küçük sevgilisini darp ederek kayda aldı - Tıkla İzle

Olay İzmit Kuruçeşme Hülya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı şahıs, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü. adlı genç şahıs, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor. Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.

Harun Yıldız
 

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