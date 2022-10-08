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18 yıldır simit tezgahıyla hem cezaevindeki oğluna hem torunlarına bakıyor

18 yıldır simit tezgahıyla hem cezaevindeki oğluna hem torunlarına bakıyor
18 yıldır simit tezgahıyla hem cezaevindeki oğluna hem torunlarına bakıyor

Antalya’da bir oğlunu toprağa veren diğer oğlunu da cezaevine gönderen 62 yaşındaki kadın, 18 yıldır simitçilik yaparak torunlarının geçimini sağlıyor.

18 yıldır simit tezgahıyla hem cezaevindeki oğluna hem torunlarına bakıyor - Tıkla İzle

25 yıl önce Çorum'dan Antalya'nın Alanya ilçesine ailesi birlikte yerleşen 62 yaşındaki Döndü Kelleci'nin 25 yaşındaki oğlu 2006 yılında cinayete kurban gitti. Cinayetten 6 ay sonra ise kardeşinin katilini öldürdüğü için büyük oğlunu cezaevine gönderen Kelleci, 18 yıldır simit tezgahının başında ailesinin geçimini sağlıyor. Her sabah erkenden tezgahını açan Kelleci, müşterinin olmadığı sıralarda ya el işi yapıyor ya da Kur'an-ı Kerim okuyarak vaktini değerlendiriyor. Öğle saatlerinde simitlerini bitiren Döndü Kelleci, kaybettiği oğlunun mezarına gidiyor.

Fadıl Kösedağ
 

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