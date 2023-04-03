18. yüzyılda yapılan caminin taş minaresi yıkıldı, beton minaresi ayakta kaldı

Onikişubat ilçesinde bulunan, kentin kültür varlıkları arasında yer alan ve 18. yüzyılda inşa edilen Şazibey Camii, 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde hasar alan yapılar arasında yerin aldı. Kahramanmaraşlı vatandaşların özellikle gittiği camiler arasında bulunan tarihi yapının eski minaresi depremin ardından yıkıldı. 2010'lu yıllarda inşa edile beton minare ise ufak hasarlar haricinde ayakta kalmayı başardı.

Şazibey Mahallesi sakinlerinden biri olan ve saatçi dükkanı işleten Ali Kalaycı, “Bu görmüş olduğunuz camimizin ufak ve tarihi minaresi deprem sonrası yıkıldı. Minare eski olduğundan dolayı yıkıma uğradı. Yeni minare yapıldı ve yanına da yurt yapıldı bunların hepsi sağlam duruyor. Orası eski oluşundan dolayı yaşanan sallantıda yıkıldı” dedi.

Metehan Nazlı - Halil Ulubey



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