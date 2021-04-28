182 okula 3 bin 350 adet satranç kitabı bağışlandı

Kitaplar, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali Osman Bebek, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Mustafa Karadeniz, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Satranç Bölüm Başkanı Beyhan Bayraktar ile satranç hakem ve antrenörlerinin katıldığı törenle teslim edildi. Tam kapanma kararının hemen öncesinde, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, kitapların dağıtımını bizzat başlattı.

Karneyle birlikte satranç kitabı dağıtılacak

Kitap dağıtımının tam kapanmanın ardından devam edeceğini ifade eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle,” Dağıtımın bir bölümü 19 Mayıs haftasında, bir bölümü karneler ile birlikte öğrencilere tek tek dağıtılacak. Ayrıca, okul ve sınıf kitaplıklarında da yer alacak. Erken yaşta başlayan satranç eğitiminin akademik başarılara katkısı büyüktür. Satranç eğitimi; yetişkin yönlendirmesi olmadan hamle yapabilmeyi kazandırır. Çocuklar, çözüm yolları geliştirmeyi öğrenir, birini seçer, seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyleyerek uygular ve sonuca ulaşır. Satranç bölüm başkanlığımızca hazırlanan bu değerli kitapların, geleceklerine ışık olmasını temenni ederim” dedi.

Kolej olarak uzaktan eğitim sürecinde, binlerce velinin çocuklarıyla katıldığı satranç turnuvaları düzenlediklerini belirten Ali Rıza Lüle, “İlkokulda satranç öğrenmeye başlayan ve turnuvalara katılan öğrenciler; düşünsel becerilerini hayata geçirip 21. yüzyıl becerileri kazanırlar. Bu bilinç ve sorumluluk anlayışımız, eğitimi zenginleştiren faaliyetlerimizin temelidir” şeklinde konuştu.