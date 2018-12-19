19 aralık İstanbul'da kar yağıyor mu? İşte yurtta hava durumu... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul'un batı kesimleri, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli, Adana ve K. Maraş çevreleri ile Mersin'in doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının; yurdun kuzeybatı ve iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından, sabahın erken saatlerinde Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İşe giden vatandaşlar fırtına ve yağış dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Beylikdüzü'nde kar yağışı başladı. İstanbul genelinde gece boyunca fırtına da etkili olurken, kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. İşe giden vatandaşlar ise fırtına ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu ve yağışlı (Genellikle yağmur, batı kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 6

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 8

Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, rakımı 500 m ve üzerindeki yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Adana: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor) 13

Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 13

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 15

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 10