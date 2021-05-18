19 Mayıs'a özel ‘Zula Turnuvası' düzenleniyor

Türkiye'nin en sevilen MMOFPS türü yerli oyunu Zula, ile Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı”nda, “19 Mayıs Tink Zula Turnuvası” düzenliyor. 15-18 yaş arası gençlerin katılımına açık turnuvaya, bu yaş grubunda olan ve İstanbul'da ikamet eden tüm gençler başvuru yapabilecek. Oyun severlere 19 Mayıs Bayramı coşkusunu yaşatacak Turnuva, 3 aşamalı olarak düzenlenecek. Buna göre, 19 ve 20 Mayıs tarihlerinde eleme turları yapılacak. Elemelerde başarılı olan 10 oyuncu ise 21 Mayıs'ta düzenlenecek final karşılaşmasında galibiyet için mücadele edecek.

Turnuvanın büyük ödülü eğitim bursu

19 Mayıs Turnuvası'nın büyük ödülü, Tink Teknoloji ve İnsan Kolejleri tarafından sağlanacak espor eğitim bursu olacak.

Türkiye'nin ilk insan odaklı teknoloji okulu olan ve 2020 yılında dünyanın en inovatif 100 okulu arasına giren Tink Kolejleri, diploma programı ile MEB müfredatının yanı sıra teknolojiyi; eğitimine, sosyal hayatına ve kariyerine entegre eden gençleri, dijital yetkinlikler ve girişimcilik ruhu kazandırarak yetiştirmeye odaklanıyor.

19 Mayıs Tink Zula Turnuvası'nın final karşılaşmalarında ilk 5'e giren oyuncular, Teknoloji ve İnsan Kolejleri'nde burslu okumaya hak kazanacak. Final karşılaşmasında ilk 5'e girenler burs almaya hak kazanacak. Turnuvada birinciliği kazanan oyuncu yüzde 100 eğitim bursu kazanırken, ikinci gelen oyuncuya yüzde 75, üçüncüye yüzde 50, dördüncü ve beşinci gelen gençlere ise yüzde 25 bursu verilecek.

Turnuvada Yemeksepeti'de 150 katılımcıya 20 TL'lik Yemeksepeti kuponu vererek destek olacak. Tink Kolejleri Kurucusu Zeynep Dereli, “Türkiye'de özgün ve kaliteli eğitim anlayışımızla yeni nesil mesleklerde başarılı olacak öğrencileri yetiştirmeye devam ediyoruz. Saygın kurumlarla iş birliği yaparak öğrencilerimize sosyal ağlar geliştiriyoruz. Zula ve Yemeksepeti'ne desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Zula Turnuva'mızda ilk 5'e giren oyuncuları okulumuza Espor bursu ile alacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile tüm gençlerimizi selamlıyor, spor ile iç içe bir yaşam diliyorum” dedi.