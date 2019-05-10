19 Mayıs'ın 100'üncü yılına özel sergi

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG), reklamcı yazar Ender Merter işbirliği ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı'nın 100'üncü yılına özel bir sergi hazırladı. Türk afiş ve tasarımının öncü isimlerinden İhap Hulusi Görey'in eserlerinin yer aldığı “Asırlık Gençlik Kutlaması Özel Sergisi” 13 Mayıs Pazartesi günü, saat 15.00'de İKÜ Ataköy Yerleşkesinde gerçekleşetirilecek kokteyli ile ziyarete açılacak.

İhap Hulusi Görey'in Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde yapmış olduğu Türk afiş ve tasaramlarından oluşan 30 eseri, 13-31 Mayıs tarihleri arasında “Asırlık Gençlik Kutlaması Özel Sergisi”nde görülebilecek.

İhap Hulusi Görey hakkında

28 Kasım 1898'de Mısır'ın Kahire şehrinde doğan İhap Hulusi Görey, ilk ve orta tahsilini Kahire'nin İngiliz Okullarında yaptı. 1920 yılında resim eğitimi almak üzere Almanya'ya gitti. Önce Münih'te Haimann Schule atölyesinde üç yıl çalıştı, daha sonra Kuntsgewerbe Schule'ye devam ederek tahsilini tamamlayıp yurda döndü. 1929'da İstanbul'da ilk atölyesini kurduktan sonra Kulüp Rakısı etiketi ve Atatürk'ün siparişi üzerine Alfabe'nin kapağını tasarlayan İhap Hulusi, Ziraat Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Sümerbank, Emlak Kredi, Türk Ticaret Bankası, Maliye Bakanlığı (tahviller), Türk Hava Kurumu, Kızılay, Yeşilay, Tariş, Zirai Donanım Kurumu ve birçok özel kuruluşa çeşitli çalışmalarıyla hizmet verdi. Suluboya çalışmalarının yanısıra, son yıllarında hat sanatını modernize ederek başarılı örnekler veren İhap Hulusi Görey, 27 Mart 1986 ‘da İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti.