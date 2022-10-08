19 yaşındaki genç 5 gündür kayıp

Kozan'ın Hacımirzalı Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Demiryürek ailesi 5 gündür kayıp olan oğulları Hakan Demiryürek için seferber oldu. Evden para almadan ayrıldığını, üstünde yeşil tişört ve kot pantolon siyah ayakkabı olduğunu aktaran anne Türkan Demiryürek görenlerin jandarma ve polise haber vermelerini istedi.

Kozan'da 2 Eylül günü sınıftaki kız arkadaşının cenazesine katıldıktan sonrası, kurduğu whatsapp grubuna veda mesajı içerikli video atarak ortadan kaybolan Hakan Demiryürek, ilçede güvenlik güçleri ve ailesi ile birlikte her yerde aranıyor. Anne Türkan Demiryürek oğlunun başına bir şey gelmesinden edişe ettiğini ifade etti. Türkan Demiryürek oğlunu çok özlediğini ve yüreğinde büyük bir boşluk olduğunu belirterek, "Ben Antalya'da abisinin yanına gitmiştim. Bana telefon etti. Öğretmenlerinden öğrendim. Hakan arkadaşlarına video atmış. Helalleşmek için. Evdeki kızımı aradım, 'Anne Hakan cenazeye katıldı. Gelmedi' dedi. En son arkadaşının cenazesine gitmiş ondan sonra kimse haber alamadı" dedi.

Beril Solmuşgül



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