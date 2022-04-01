19 yaşındaki liseli gençten 6 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bağ Mahallesi'nde yaşayan Kadirli Osman Gazi Lisesi son sınıf öğrencisi Mehmet Evren Cinkara, 26 Mart Cumartesi günü ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. İlçede bulunan bir cep telefonu bayine giden Mehmet Evren Cinkara burada cep telefonunu 350 TL'ye sattı. Bir arkadaşına İstanbul iline gideceğini söyleyen Cinkara daha sonra ortadan kayboldu. “Oğlum ne olursun çık gel” diye oğluna seslenen kayıp gencin gözü yaşlı annesi Huriye Cinkara “Oğlum bir arkadaşı ile birlikte mahallemizin bakkalından bin 500 TL para istemiş. Bakkal da annene sormadan veremem demiş. Yanında bir arkadaşı daha var. Bakkala yanındaki arkadaşının annesinin numarasını vermişler. O kadın da benim ismimi vererek sanki benim gibi konuşup bakkaldan bin 500 TL vermesini istemiş. Biz bu durumu öğrendik. Durumu oğluma sordum. Yanındaki arkadaşının kuzeni araba almış ona borç vereceklerini söyledi. Sonra bakkala olan bu borcu ödemek için herkesten para istemiş. Daha sonra bir anda ortadan kayboldu. Ben oğluma seslenmek istiyorum. Oğlum ne olursun çık gel. Bir hata yapmışsın tamam ama biz senin aileniz anneniz babanız ne olursun yalvarıyorum neredeysen gel” dedi.

Kayıp gencin babası İsmet Cinkara ise olay tarihinde Mersin ilinde çalıştığını belirterek “Oğlumun kayıp haberini alınca memlekete dönüş yolunda kaza yaptım. Bir borç alma olayı var. İçeriğini tam olarak sonradan öğrendim. Polise kayıp başvurusunda bulunduk. 6 gündür hiçbir haber alamıyoruz. Tek bildiğimiz ve tespit edebildiğimiz evden çıktığı gün Osmaniye ilinden İstanbul'a otobüs bileti almış. Ancak bilet aldığı otobüse bindi mi binmedi mi bilmiyoruz. Ben oğlumun bir an önce bulunmasını istiyorum” dedi.

Selçuk Şavran