19 yaşındaki oto tamir ustası kadını görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kocaeli'de yaşayan 19 yaşındaki Eslem İnce'nin mesleği görenlerin takdirini kazanıyor. Çok küçük yaşlarda babasının mesleği olan oto tamirciliğine merak salan İnce, henüz 11 yaşındayken hafta sonları okul çıkışlarında babasının yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Lisede otomasyon bölümünden mezun olan Eslem, artık babasının yanında usta olarak sigortalı bir işçi olarak yer aldı. Mesleğine büyük bir aşkla bağlı olan 19 yaşındaki kız, üniversitede otomasyon bölümü okumak için sınavlara hazırlanıyor.

Fehime Kartal - Cihan Atik



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