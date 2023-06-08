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19 yıl hapis cezası bulunan şahıs 'şöyle çekin' dedi, poz verdi

19 yıl hapis cezası bulunan şahıs 'şöyle çekin' dedi, poz verdi
19 yıl hapis cezası bulunan şahıs 'şöyle çekin' dedi, poz verdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 2 suçtan toplam 19 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı. Şahsın emniyetten çıkarken "bir tane şöyle çekin" diyerek objektiflere poz vermesi şaşırttı.

19 yıl hapis cezası bulunan şahıs 'şöyle çekin' dedi, poz verdi - Tıkla İzle

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Gülük Mahallesi'nde bir adrese operasyon yaptı. Operasyonda; hakkında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık', 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 19 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.H. yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.H. cezaevine teslim edilirken, emniyet çıkışında "bir tane şöyle çekin" diyerek objektiflere poz vermesi şaşırttı.

Ali Göç

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