19 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş'ın katil zanlıları babası ve üvey annesi çıktı

4 Ocak 2001 tarihinde Kadıköy İçerenköy'de meydana gelen olayda 6'ncı sınıf öğrencisi Hande Çinkitaş (12) evinde vahşice öldürülmüştü. Polisin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucu Çinkitaş'ın başına çekiçle vurulduğu ve boğazıyla sağ bileğinin kesilerek hayatını kaybettiği belirlenmişti. Ayrıca Çinkitaş'ın vücudunun 13 ayrı yerinden bıçaklandığı da tespit edilmişti. Polisin katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamaya yönelik çalışmaları ve olay yerindeki deliller üzerindeki incelemeler sonuçsuz kalmış, şüphelilerin izine rastlanamamıştı.

Özel kitle yeni delillere ulaşıldı

19 yıl önce yaşanan olayla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yeni bir delile ulaştı. Yurt dışından getirilen özel bir kitle olay yerinde bulunan eşyalar tekrar incelendi. Hande Çinkitaş'ın boğazı ve bileğinin kesildiği bıçak üzerinde yapılan incelemede babası Nezih Çinkitaş'ın DNA örneğine rastlandı. Bunun üzerine baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Baba ve üvey anne birbirini suçladı

Emniyette ifadeleri alınan zanlıların cinayeti kabul etmedikleri, her ikisinin bir birini suçladığı öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba Nezih Çinkitaş'ın “Neden öldürdünüz?” sorusu üzerine “Hayır kesinlikle öldürmedim tabii. DNA örneğim çıkabilir” dediği görüldü. Üvey anne ise kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Yunus Emre Şeker