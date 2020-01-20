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19 yıl sonra boşanabildiler!

19 yıl sonra boşanabildiler!
19 yıl sonra boşanabildiler!

Koca A.T, evine dönmeyen eşine boşanma davası açtı. Yerel mahkeme davayı reddetti ancak Yargıtay kocayı haklı buldu.

Ankara'da ikamet eden A.T. ve D.T. çifti, 2001 yılında şiddetli geçimsizlik sebebiyle ayrı yaşamaya karar aldı. Bu kararın üstünden 14 yıl geçtikten sonra koca A.T, mahkemeye başvurup karısına eve dönmesi için ihtar tebliğ etti. D.T. dönmedi. Bunun üzerine koca boşanma davası açtı. Ankara 3. Aile Mahkemesinde görülen davada konuşan A.T. “Yıllarca eşimin eve dönmesi için uğraştım. Barışma girişimlerinde bulundum. Ancak karım ve çocuğum hep bir takım şartlar ileri sürerek eve dönmedi” dedi. D.T. de “Kocam ile bir araya gelmem artık mümkün değil” diye konuştu. Yerel mahkeme, kadının taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirterek davayı reddetti. A.T. kararı temyiz etti. Dosyayı yeniden ele alan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını geçtiğimiz günlerde bozdu. Yargıtay, ‘evine dön ihtarı'na rağmen dönmeyen kadını haksız buldu. Daire ayrıca, 2 bin 27 TL'lik vekâlet ücretini de D.T'den alınarak kocaya verilmesine hükmetti.

Türkiye Gazetesi

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