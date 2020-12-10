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190 inşaat işçisinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 2 gözaltı

190 inşaat işçisinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 2 gözaltı
190 inşaat işçisinin yemekten zehirlenmesine ilişkin 2 gözaltı

Maltepe ve Beykoz’da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan 190 işçinin gıda zehirlenmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında yemek firmasının yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Maltepe ve Beykoz'da birden fazla inşaat şantiyesinde çalışan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şantiyelere yemek tedarik eden şirketin yetkilisi E.A. ve gıda mühendisi S.P. gözaltına alındı.

190 işçinin zehirlenmesine neden olan yemek firmasının yetkilisi E.A. ile gıda mühendisi S.P., emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. 2 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
 

Gamze Erdemir
 

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