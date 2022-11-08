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1915 Çanakkale Köprüsü'nde kartpostallık fotoğraflar

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kartpostallık fotoğraflar
1915 Çanakkale Köprüsü'nde kartpostallık fotoğraflar

Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş’in şehrin ışıkları ve 18 Mart Çanakkale Köprüsü ile özdeşleştirdiği günbatımı ve yaban hayatı fotoğrafları sosyal medyada yoğun beğeni topladı. Doğaya Kanat Açtık projesi için Türkiye’yi dolaşan Tüydeş’in Çanakkale’de çektiği fotoğraflar beğeni topluyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kartpostallık fotoğraflar - Foto Galeri

Çektiği yaban hayatı fotoğraflarının yanı sıra doğa hikayeleri ile de bilinen Tüydeş bu yıl Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayatı fotoğrafları çekmek için dolaştı. Tüydeş, yaptığı gezilerde şehirlerin yaban hayatı yönüne dikkat çekerek renkleri, biçimleri ve özellikleri ile çektiği kuş ve yaban hayatı fotoğraflarıyla ülkemiz doğasına ve canlı çeşitliliğine dikkat çekiyor.

Çanakkale'de çekimler yapan Tüydeş; günbatımıyla birlikte yeni yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ile özdeşleştirdiği yaban hayatı fotoğraflarını paylaştı. Beğeni toplayan fotoğraflar kartpostalları aratmadı.
Tüydeş; yaban hayatını fotoğraflarken şehirle özdeşleştirdiği çalışmalarla insanlara aslında o belgesellerden izledikleri doğanın çok da uzak olmadığını anlatmaya çalıştığını ifade ederek bu alanı önemsediğini kaydetti. Bu tarz çalışmalarda topluma mal olmuş ve bilinen yapıların siluetinde yaban hayatı fotoğraflarını kesiştirmeye ayrıca çaba sarf ettiğini vurgulayan Tüydeş; ‘Tabi bu her şehirde mümkün olmuyor veya bu kadar etkielyici boyuta ulaşmıyor. Ama Çanakkale harika gün batımı ve türleriyle bence en güzellerinden biri oldu' dedi.

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