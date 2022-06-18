1915 Çanakkale Köprüsü'nde ‘kedi yolu' sökülüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve 18 Mart 2022 tarihinde hizmete giren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde iki bölümden oluşan ve köprüde çalışan işçilerin çalışma platformu olarak kullandığı ‘kedi yolu' 4 ayda tamamlanarak kullanılmaya başlamıştı. Kedi yolunun tamamının Aralık ayında sökülmesi öngörülüyor.

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü

1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise 6. kez birleştirilmiş oldu. 2023 metre orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 334 metrelik tepe noktası yüksekliği ile de dünyanın en yüksek kuleli asma köprüsü unvanına sahip.

Enishan Keskin