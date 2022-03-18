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1915 Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçtiler

1915 Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçtiler
1915 Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçtiler

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nden rüzgar gibi geçtiler - Tıkla İzle

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nden Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu rüzgar gibi geçti.

Sofuoğlu, Kawasaki tarafından 'fabrikasyon yapılan dünyanın en hızlı motosikleti' HR2'yi kullanırken, Razgatlıoğlu ise Ferrari tarafından şu ana kadar üretilen en hızlı araba SF90'ın direksiyonu başına geçti.

Hazırlıklarını yapan ve Türk bayrağıyla start verilmesinin ardından köprüyü beraber geçen ikili, 'Ecdada Saygı' ve 'Geleceğe Armağan' mesajıyla birlik mesajı verdi. Tek teker üzerinde giden Sofoğlu, elinde Türk Bayrağı ile de gösterisini taçlandırdı.

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