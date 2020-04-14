1915 Çanakkale Köprüsü'ne çimento taşıyan kamyon devrildi

Kaza, Malkara - Hayrabolu yolu üzeri İbrice Mahallesi Foça Köprüsü yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinden yüklediği çimentoyu, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatına taşıyan Kadir Ç. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kamyon şoförü Kadir Ç. kazayı yara almadan atlatırken, aracın ise olay yerinden kaldırılması için vinç çağrıldı. Bölgeye giden jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Hüseyin Tayyar

