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1920 öğrenci senkronize bir şekilde ‘Kasap' havası oynadı

1920 öğrenci senkronize bir şekilde ‘Kasap' havası oynadı
1920 öğrenci senkronize bir şekilde ‘Kasap' havası oynadı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 23 Nisan kutlamaları 1920 çocuk sahil alanda senkronize bir şekilde ‘Kasap’ havası oynadı. O anlar drone ile havadan görüntülendi.

1920 öğrenci senkronize bir şekilde ‘Kasap’ havası oynadı - Tıkla İzle

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 23 Nisan Kutlamaları çerçevesinde sahil dolgu alanda düzenlenen program ile ilgili sahilde dizilen 1920 öğrenci senkronize bir şekilde kasap havası oynadı. Öğrencilerin oynadığı ‘Kasap' havası drone ile görüntülendi.

Gösteri sonunda çocuklar duygularını ifade ederek, “Gerçekten çok mutluyuz, burada bize bir şans verildi. Tekirdağ'daki bazı okullar arasından bizim okulumuzun seçilmesi gerçekten çok güzel bir duygu. Bende burada gösteri yaptığım için çok mutluyum. Provalarımız vardı onları yaptık. Bazı çocuklar yorulmuş öyle söylüyorlar ama ben yorulmadım. Bütün çocukların 23 Nisan'ını kutluyorum” dediler.

Etkinlik sonunda çocukları tebrik eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, “Gerçekten bu toprağın çocukları olduğunuzu kanıtladınız, iyi ki varsınız. Sizi seviyorum” dedi. Etkinlik sonunda çocuklara madalya takdim edildi.

Halil Dağ - Tunay Özdemir
 

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