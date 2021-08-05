1964 model otomobil çiçekleri ve renkli boyasıyla ilgi odağı oldu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Spor Yorumcusu Haldun Domaç, babasının kullandığı 1964 model Opel Record marka aracı hatıra olarak evinin bahçesinde bırakınca fotoğraf çektirmek isteyenlerin ilgi odağı haline dönüştü.

Domaç, döneminin en önemli araçlarından biri olan aracının 1970 yılından beri kendilerinde olduğunu ifade ederek ailesinin birçok anısına şahitlik ettiğini belirtti.

Domaç, “Araç 1970 yılından itibaren bizdeydi. Babam kullanıyordu aracı 1970'den itibaren. Mesela o dönemlerde araçlarda teyp yoktu. Biz araca pikap koymuştuk. O zamanlar Orhan Gencebay plakları çok meşhur. Bir teselli ver falan. Böyle patika yollardan geçerken pikabın iğnesinde sallanma oluyordu. Bir teselli ver derken bozulma oluyordu. Bu anılarla büyüdük. Ben bu araçta abana sürmeyi öğrendim. Hatta ehliyeti bile bu araçla aldım. Gerçekten de bugün bu aracın ustası kalmadı. Ama araç olarak baktığınızda çok sağlam bir araç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 1964 model bir araçtan bahsediyoruz” dedi.

“Bu köyde bu araçla ilgili anısı olmayan hiç kimse yok”

Babasının vefatının ardından araçla pek ilgilenemediklerini söyleyen Haldun Domaç, kız kardeşinin aracı boyayıp süslediğini belirtti. Ailesinin haricinde köyde yaşayan herkesin bu araçla bir anısının olduğu beliren Domaç, “Uzun süre İstanbul'da kaldı. Pikabını almak için soydular. Kaçırmaya çalıştılar olmadı. Böyle hikayeleri de var. Bizim açımızdan çok güzel hikayeleri var. O günlerdeki heyecan geride kaldığı için. Sonrasında babam İstanbul'dan buraya gelip yerleşince bu araçla birlikte geldi. 2004 yılında vefat edince araç burada kaldı. Çalışır vaziyetteydi. Biz o zaman açıkçası fazla koruyamadık. Araç böyle olunca kız kardeşim ‘Abi biz bu aracı boyayalım, süsleyelim ve süslü araç olarak burada dursun' dedi. Çünkü bu köyde bu araçla ilgili anısı olmayan hiç kimse yok. Mesela hastaneye giden bu araçla giderdi. Şehre girmek isteyen, Tirebolu'ya gitmek isteyen bu araçla giderdi. Herkesin derdine çare olmuş ve burada araç kullanan herkesin kullandığı bir araçtı” diye konuştu.

“Özellikle Giresun'dan gelip fotoğraf çektirenler var”

57 yıllık otomobil şimdilerde rengarenk boyası, motorunda ve çevresinden yetişen çiçeklerle fotoğraf severlerin ilgi odağı oldu. Sosyal medya sitelerinde otomobilin fotoğrafını gören herkesin fotoğraf çektirmeye geldiğini ifade eden Domaç, aracın fenomen haline geldiğini belirtti. Domaç, “O zaman ben bu aracı burada bırakmaya karar verdiğimde çok doğru bir karar verdiğimi anladım. Onun için biz arabayı burada tuttuk. Sonrasında ben Türkiye'den birkaç araştırma yaptım. Bir tane Hatay'da ve bir tane İstanbul'da buldum. Ama maalesef o insanlarda benim gibi araçlarına çok özen göstermemişler. Bizde böyle bir yol bulduk. 1964'ten buya birçok insanın hayatına dokunmuş, hastanelere gitmiş, birçok yerin yaylalarına çıkmış bir araç. Dedik ki burada evin kapısında yaşasın. Sonrasında da önüne süslemeler falan yapılınca açıkçası benden daha fazla fenomen oldu. Herkes gelip burada fotoğraf çektiriyor. Şimdi biraz önüne fındık ağacı gelince pek görmüyorlar. Özellikle Giresun'dan gelip fotoğraf çektirenler var. Önünde fotoğraf çektiriyorlar. Hatta beni de zaman zaman fotoğrafçı olarak kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk

