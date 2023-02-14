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198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır'a helikopterle sevk edildi

198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır'a helikopterle sevk edildi
198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır'a helikopterle sevk edildi

Adıyaman’da 198 saat sonra enkazdan çıkartılan 18 yaşındaki Muhammet Cafer Çetin, ambulans helikopterle Diyarbakır’a getirildi. Çetin, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde getirilerek tedavi altına alındı.

198 saat sonra kurtarılmıştı, Diyarbakır’a helikopterle sevk edildi - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerde Adıyaman'da enkaz altında kalan Muhammet Cafer Çetin, 198 saat sonra kurtarıldı. İlk müdahalesi yapılan Çetin, daha sonra Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansı ile Diyarbakır'a sevk edildi. Çetin, her şeyin Allah'ın dediği gibi olduğunu ve imanın gevşetilmemesi gerektiğini kaydederek iyi olduğunu belirtti. Çetin, daha sonra ambulansa alınarak Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde getirilerek tedavi altına alındı.

Murat Başal - Mustafa Kurtulan - Rıdvan Kılıç - Muhammet Hüseyin İçli

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