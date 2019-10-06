İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı

2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı
2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı

Van’da son 2 ayda 5 kişiyi terör örgütünün dağ kadrosuna gönderdiği belirlenen şahıs, polis ve MİT tarafından yapılan ortak operasyonla yakalanarak tutuklandı.

2 ayda 5 kişiyi dağa gönderen şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanına katılım yaptırılmak istenen 1 şahıs ve bu şahsın örgüte katılımını sağlamakla görevlendirilmiş 1 işbirlikçiye yönelik teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “2 Ekim 2019 tarihinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ve MİT Başkanlığınca ortak gerçekleştirilen operasyonda 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikamet aramasında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan işbirlikçinin 2 ay içerisinde biri Suriye uyruklu olmak üzere toplam 5 şahsın örgütün kırsal alanına katılımını sağladığı tespit edilmiştir. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.